Des dirigeants d'églises chrétiennes réagissent au mouvement #ChurchToo

Ils sont 55 responsables religieux réunis dans une salle de conférence du siège social de l'Église mennonite de l'Est du Canada.

Au cours de multiples ateliers, ils apprennent à mettre en place des procédures pour des situations lors desquelles des membres de leur clergé sont témoins d'inconduites ou d'agressions sexuelles, par exemple.

L'entrée de l'atelier au siège social de l'Église mennonite de l'Est du Canada. Photo : Radio-Canada / Colin Côté-Paulette

Jusqu'à maintenant, c'est très utile. Ce matin, on a parlé de prévention , indique Marc Potvin, associé au développement pastoral pour les Canadiens baptistes de l'Ontario et du Québec.

L'homme gère des centaines de pasteurs au sein de la communauté baptiste.

L'idée, c'est de donner une voix aux victimes et d'entourer notre clergé pour qu'il sache quelles sont les limites et ce qui constitue un abus de pouvoir , résume M. Potvin, au sujet de l'activité.

On oublie parfois, en tant que pasteur, que oui on est égal à nos paroissiens, mais en même temps on a du pouvoir sur eux.

Marc Potvin, Canadiens baptistes de l'Ontario et du Québec