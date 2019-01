Un travailleur minier du Témiscamingue a choisi de quitter le Burkina Faso

Robert Daigle a travaillé au nord du Burkina Faso pendant quatre ans.

Il affirme que le secteur où se trouvait le géologue était très sécuritaire en raison de la présence de la gendarmerie et que tous les déplacements sont gérés par la police nationale de l'endroit.

Robert Daigle a tout de même décidé de revenir au Canada il y a deux ans.

Les dernières années que j'étais là-bas, on était rendu avec des couvre-feux, raconte-t-il. On ne pouvait plus sortir le soir. Ma femme est burkinabé, j'ai deux enfants avec elle aussi. Pour des questions de sécurité et parce que les déplacements étaient rendus difficiles, nous avons pris la décision de revenir au Canada. Décision que je ne regrette pas aujourd'hui.

Il craint maintenant que ce genre d'attaque ait des répercussions sur les minières canadiennes, le premier employeur au Burkina Faso.