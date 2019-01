La succursale de la CIBC de Port-Cartier fermera ses portes

Les clients de la CIBC de Port-Cartier devront se rendre à Sept-Îles, pour leurs transactions, après cette fermeture.

Par courriel, Jason Wesley, de l'équipe des relations médias de la banque, a confirmé la nouvelle. Il fait valoir que « plus de 80 % des opérations des clients de la banque se font en dehors d’un centre bancaire, au moyen des services en ligne, mobiles et téléphoniques. Par conséquent, [des modifications ont été apportées au] réseau ce qui a entraîné la fermeture d’un petit nombre de centres bancaires ruraux et urbains. »

Port-Cartier n'est pas la seule succursale de la banque CIBC touchée par cette vague de modifications du réseau. Photo : Radio-Canada / Francis Bouchard

Le maire de Port-Cartier, Alain Thibault, déplore cette décision.

Pour la ville de Port-Cartier, c’est sûr que c’est une très mauvaise nouvelle, tranche Alain Thibault. C’est une mauvaise nouvelle pour les usagers de la Banque CIBC.

Le maire de Port-Cartier, Alain Thibault Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Économiquement, c’est certain que ça ne fait pas notre affaire, lance Alain Thibault. Les gens qui vont se déplacer sur Sept-Îles pour arriver et aller au comptoir de la CIBC, ils vont en profiter sûrement pour magasiner à Sept-Îles donc c’est l’économie locale [de Port-Cartier] qui va en souffrir.

La première préoccupation que moi j’ai eue, c’est envers les employés et les citoyens de Port-Cartier. Chaque service de proximité que les gens perdent, je trouve cela désolant. Lorraine Richard, députée de Duplessis

Lorraine Richard, Députée de Duplessis - Côte-Nord Photo : Nicolas Dupont, attaché politique

Nous avons cinq employés dans notre centre bancaire de Port-Cartier et nous travaillerons avec eux sur d’éventuelles options à la Banque CIBC , a indiqué Jason Wesley.

Le maire Thibault se désole de voir que les institutions financières ont fermé leurs succursales les unes après les autres dans sa municipalité au cours des dernières années et qu’il ne restera bientôt plus que la Caisse Desjardins.

Avec les informations de Laurence Royer et François Robert