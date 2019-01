Une équipe de hockey reçoit des centaines de conserves de soupe Habitant

Un simple message envoyé sur les réseaux sociaux à la société Campbell a permis à une équipe de hockey de La Broquerie, au Manitoba, de recevoir des centaines de boîtes de conserve de soupe aux pois. Et de poser un beau geste à son tour.

Fondée en 2017, l’équipe a pour nom Les Habitants et arbore sur son chandail une conserve de soupe au pois de la marque Habitant. Le nom de l’équipe est un hommage aux Habs de La Broquerie, l’équipe de hockey mineur pour qui une bonne partie des 15 joueurs a évolué.

« On voulait garder un peu l’identité de la région au moment de choisir le nom de l'équipe, raconte le responsable de l’équipe, Greg Desorcy. On s’est mis à blaguer et un des joueurs a suggéré Les Habitants. »

Un soir, après quelques plaisanteries avec ses coéquipiers, Greg Desorcy décide de lancer une perche à la compagnie Campbell sur Twitter.

« C’était juste une blague en commençant, raconte-t-il. J’ai écrit à Campbell Canada deux ou trois fois et quelques semaines plus tard j’ai reçu un message de leur part me demandant mon adresse. »

Par la suite, 140 boîtes de conserve de soupe Habitant sont livrées à l'équipe.

Les Habitants décident d’organiser une fête où la soupe est à l'honneur, mais malgré leur gourmandise, il reste encore 120 boîtes de conserve.

« On a tous mangé pendant toute la soirée. On a donné de la soupe à nos familles, mais il en restait encore », raconte Greg Desorcy.

C’est alors que l'équipe décide de faire une bonne action et donne les conserves restantes à une banque alimentaire de la région de Steinbach.

L'équipe de hockey, Les Habitants, a été fondée en 2017 et a reçu 140 boîtes de soupe Habitant en cadeau. Photo : Greg Desorcy

La responsable des communications et du marketing de Campbell Canada, Karen Lee, indique que « la décision a été facile à prendre ».

« Nous adorons leur passion et leur énergie, nous voulions donc les surprendre avec de la soupe pour les aider à passer la saison de hockey, affirme-t-elle. L’équipe a été si généreuse de donner une partie de la soupe à la banque alimentaire Helping Hands. »

Inspirés par le geste, Les Habitants ne veulent pas s’arrêter là. L’an prochain, Greg Desorcy et ses coéquipiers souhaitent organiser un tournoi de hockey et veulent amasser des boîtes de conserve de soupe Habitant.

Les Habitants invitent aussi les spectateurs qui assistent à leurs parties à apporter de la soupe aux pois. Toutes les boîtes de conserve amassées durant l’année seront données à la banque alimentaire.

« C’était juste une blague au début, et là ça devient de plus en plus gros », explique le responsable de l’équipe.