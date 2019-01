Investir en bourse très jeune, c’est possible

Dans la famille d’Élise Varty, parler d’argent n’est pas tabou. Au contraire, ses parents ont commencé à enseigner les bases d’une bonne gestion de ses finances personnelles alors qu’elle était toute jeune.

Je me rappelle que j’investis depuis que j’ai à peu près 5 ans. Élise Varty, 16 ans

Âgée de 16 ans, cette Vancouvéroise a déjà une longue expérience de l’épargne. Elle a commencé par de petites sommes d’environ 5 $, explique-t-elle, obtenues en faisant de petits travaux tant pour ses parents que pour ses voisins. « J’ai accumulé, dit-elle, et j’ai mis mon argent dans un compte bancaire. »

Depuis 5 ans, Élise a des placements en bourse. Son portefeuille est géré par son père qui lui a appris à comprendre le fonctionnement des marchés boursiers et des différents produits disponibles.

La conseillère financière, Suzanne Jacob, rappelle qu’il est essentiel d’épargner pour être en mesure d’investir et de limiter le risque de trop s’endetter.

Ce qu’il faut, c’est convaincre les gens de commencer. Suzanne Jacob, conseillère financière

C’est une habitude à prendre selon la spécialiste. Il ne faut pas se décourager et plutôt commencer par de petites sommes d’argent, telles que l’a fait la jeune Élise. Mme Jacob explique qu’au fur et à mesure du temps, il est alors possible d’augmenter le montant épargné chaque mois.

Suzanne Jacob consacre beaucoup de temps à éduquer ses clients, à les conseiller en fonction de leur âge. Les différents produits d’épargne sont passés en revue, en commençant par le REER (le Régime enregistré d’épargne-retraite) et le CELI (le Compte d’épargne libre d’impôt).

Pour les personnes plus près de la retraite, la conseillère explique la pension de retraite du Canada, la pension de la Sécurité de la vieillesse et le Supplément de revenu garanti pour les personnes seules.

Selon la conseillère, pour transmettre de saines habitudes financières, les parents doivent s’y prendre dès l’adolescence, car les risques d’endettement sont multiples.

La spécialiste en finances fait remarquer qu'une bonne connaissance de ce que représente un taux d'intérêt peut aider les jeunes à prendre de bonnes décisions. "Il y a les taux d'intérêts qui nous rapportent de l'argent parce qu'on a fait un investissement, et ceux qui nous endettent parce qu'on utilise une carte de crédit," précise Suzanne Jacob.

Apprendre ensemble les secrets des placements financiers

La mère d’Élise, Céline Sauvage, a commencé sa propre éducation à l’investissement en bourse, il y a une vingtaine d’années avec un groupe de femmes.

Une amie a hérité d’une somme d’argent et l’a approché pour commencer un petit groupe. L’objectif était d’apprendre à déchiffrer les marchés boursiers et à savoir comment investir. Elles se sont retrouvées pendant 20 ans, se réunissant chaque mois chez l’une ou l’autre des membres du groupe. Les femmes ont ainsi investi une somme commune avec des apports mensuels.

J’ai appris petit à petit et par la suite j’ai pu m’organiser moi-même avec mes propres investissements. Céline Sauvage, mère d’Élise, agente immobilière

La fille de Céline malgré son jeune âge conseille à tous d’investir de l’argent en bourse

Ça fait de l’argent sans presque rien faire alors je trouve que c’est le meilleur moyen d’investir. Élise Varty, 16 ans

Même si Élise est très loin de l’âge de la retraite, elle dit faire preuve de prudence en prenant le temps de bien se renseigner sur les entreprises dans lesquelles elle investit.