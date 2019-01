Deux fois plus d’astéroïdes frappent la Terre qu’auparavant

Une équipe de scientifiques a déterminé que deux fois plus d'astéroïdes ont frappé la Terre depuis 290 millions d'années, que pendant les 700 millions d'années précédentes. Mais, rassurez-vous, votre sécurité n'est pas menacée pour autant.

Ces objets célestes tombent rarement sur Terre, soit environ une fois tous les quelque million d’années.

La NASA ne prévoit d’ailleurs pas d’événement dans un avenir rapproché. La plus grande menace pour l’humanité est un astéroïde large de 1,3 km, qui n’a que 0,1 % de chance de nous frapper dans 861 ans.

« C’est un jeu de probabilité, note l’auteure principale de l'étude publiée dans la revue Science, Sara Mazrouei. Les événements sont encore rares et éloignés, ajoute-t-elle. Je ne suis pas trop inquiète. »

Avec ses collègues américains et britanniques, la professeure en sciences planétaires à l'Université de Toronto a compilé une liste de cratères d'impact sur la Terre et sur la Lune, et les a datés.

Seuls les impacts plus larges que 20 km ont été retenus. Pour créer un aussi gros trou, il faut un astéroïde d’au moins 800 mètres de large.

L’équipe a recensé 29 cratères qui remontent à moins de 290 millions d’années, et seulement neuf datés entre 290 et 700 millions d’années.

Mais nous pouvons voir relativement peu de grands cratères sur Terre parce que la planète est composée à plus de 70 % d'océans, prévient Rebecca Ghent, une collègue torontoise ayant participé à l’étude.

En extrapolant, elles ont porté le total à environ 260 accidents spatiaux sur Terre au cours des 290 derniers millions d’années, soit un taux 2,6 fois plus élevé que par le passé.

Les scientifiques ont étudié la Lune pour valider leurs observations, puisque le satellite naturel de la Terre est assez proche pour se retrouver dans le même bombardement d’astéroïdes.

Contrairement à la Terre, il n'y a pas de bouleversement environnemental susceptible de faire disparaître un cratère. Les cratères lunaires ont donc une plus longue durée de vie.

Les résultats de cette recherche ne font pas consensus dans le milieu scientifique.

Jay Melosh, de l’Université Purdue aux États-Unis, estime que le nombre de cratères est trop petit pour en arriver à une conclusion raisonnable. Avi Loeb, de Harvard, a plutôt été convaincue par la démonstration de l’étude.

Le professeur américaine rappelle que l’humanité n’aurait peut-être pas existé, si un astéroïde n’avait pas frappé la Terre il y a au moins 65 millions d’années. « Ce taux d'impact plus fréquent constitue une menace pour le prochain événement d'extinction de masse, que nous devrions surveiller et tenter d'éviter avec l'aide de la technologie », suggère-t-il.

Cela montre à quel point la vie humaine est arbitraire et fragile, conclut le scientifique.