Notre édition week-end

1. Le prince héritier saoudien, « volcanique », mais protégé, dit Christine Ockrent

Le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salmane Photo : Reuters / Handout .

Les relations entre le Canada et l'Arabie se sont compliquées au cours des derniers mois. L'affaire Khashoggi a soulevé l'indignation. Raif Badawi reste emprisonné. Riyad a réagi avec vigueur à un tweet de la ministre des Affaires étrangères Chrystia Freeland. Le Canada a accueilli la réfugiée Rahaf Mohammed Al-Qunun. Au cœur de ces tensions, le prince héritier Mohammed Ben Salmane, souvent surnommé MBS.

2. En Afrique, 200 coups d'État en 70 ans

Le capitaine Amadou Haya Sanogo, leader d'un coup d'État survenu au Mali en mars 2012 contre le président Amadou Toumani Touré. Dioncounda Traore avait ensuite été nommé président par intérim. Photo : Reuters

Le putsch raté du 7 janvier dernier au Gabon n'a rien fait pour libérer l'Afrique de sa mauvaise réputation en matière de stabilité politique. Depuis 1950, pas moins de 204 coups d'État y ont été commis; de ce nombre, près de la moitié ont permis à leurs auteurs d'atteindre leur objectif, au moins temporairement.

Par Bernard Barbeau

3. La lecture va-t-elle survivre à l'ère du multitâche?

Une femme est en train de lire. Photo : iStock / patpitchaya

La lecture est en perte de vitesse dans un monde de plus en plus connecté. Va-t-elle survivre à l'ère du numérique, des multiples écrans et des réseaux sociaux?

Par Janic Tremblay, de Désautels le dimanche

4. Montrez-moi votre microbiome, et je vous dirai quel âge vous avez

L'analyse du microbiome pourrait permettre de développer des outils diagnostiques afin de comprendre la longévité. Photo : iStock

Le microbiome, l'univers bactérien auquel notre corps sert de maison, a un rôle à jouer dans le maintien de notre santé et l'apparition de maladies. Toutefois, ce dernier pourrait aussi servir d'horloge biologique. Bien plus qu'un indicateur d'âge, cette découverte pourrait permettre d'évaluer l'état de santé d'une personne ainsi que sa capacité à répondre à certains traitements.

Par Renaud Manuguerra-Gagné

5. Le tombeau nucléaire canadien, un projet de 23 milliards $

Des réservoirs d'entreposage de déchets nucléaires au complexe nucléaire de Bruce, près de Kincardine Photo : La Presse canadienne / John Flesher (Archives)

Que doit-on faire des déchets les plus dangereux de nos centrales nucléaires? Le Canada planifie la construction d'un site d'entreposage souterrain à toute épreuve en Ontario, qui pourra même résister aux glaciers qui le recouvriront dans des milliers d'années.

Par Daniel Carrière, de Découverte

6. Le monde est tellement (moins) violent

Un véhicule blindé de l'armée syrienne avance vers l'enclave de Douma, le 8 avril 2018. Photo : AFP/Getty Images / STRINGER

On dirait qu'il ne se passe plus une journée sans qu'une tuerie, un acte terroriste ou une guerre sanglante ne fasse les manchettes. Le monde dans lequel nous vivons semble de plus en plus violent et, disons-le, barbare. Est-ce vraiment le cas?

Par Alain Crevier, animateur de Second regard

7. Ne manquez pas la dernière éclipse lunaire totale avant 2022

L'éclipse totale de Lune vue au-dessus du village de Kazanlak, en Bulgarie Photo : Getty Images / Dimitar Dilkoff

Votre dernière chance pour observer la seule éclipse lunaire totale des trois prochaines années se déroule ce dimanche. Le prochain rendez-vous nord-américain se fixe le 16 mai 2022.

Par Gabriel Laurin

8. En Pologne, la difficile réconciliation avec un passé douloureux

En Pologne, une rue de Cracovie, non loin du quartier Kazimierz Photo : Radio-Canada / Frank Desoer

Le gouvernement conservateur polonais a entrepris de réécrire l'histoire de ce pays afin de se distancer des crimes antisémites de la Deuxième Guerre mondiale et de la période communiste qui a suivi. Cependant, ce travail de restauration de la mémoire nationale ne se fait pas sans rouvrir des blessures du passé.

Par Frank Desoer, de Désautels le dimanche

9. La plus grande ferme d'élevage de grillons au pays

Des grillons prêts à être mangés Photo : Radio-Canada

Dans une campagne discrète du sud de l'Ontario se cache ce qui est probablement le plus gros élevage d'insectes destinés à l'alimentation humaine en Amérique du Nord.

Par Aubert Tremblay, de La semaine verte

10. Le bruit des océans, le silence des baleines

Un cargo déchargé vogue sur la mer. Photo : getty images/istockphoto / Alexey_Lesik

Les baleines sont-elles menacées par une nouvelle forme de pollution? De plus en plus de chercheurs s'inquiètent de l'impact croissant du vacarme sous-marin causé par le trafic maritime. Et le Saint-Laurent ne fait pas exception.

Par Gilbert Bégin, de La semaine verte

11. D’hier à aujourd’hui, comment notre rapport à la violence a changé

La violence conjugale Photo : iStock / Bombaert

Notre rapport à la violence a changé, que ce soit la brutalité conjugale, la torture ou encore la peine de mort. Des châtiments qui autrefois semblaient acceptables ne le seraient plus maintenant. Est-ce à dire que l'humanité progresse? Pistes de réflexion.

Par Alain Crevier, animateur à Second Regard

12. Des cellules souches pour comprendre le développement de l’autisme

Le système neuronal des personnes atteintes du spectre de l'autisme se développerait à un rythme plus rapide, selon une étude. Photo : iStock

En utilisant un type bien spécial de cellules souches, des chercheurs ont réussi à observer que, dans certains cas, des neurones provenant de personnes atteintes d'autisme se développent et croissent à un rythme accéléré. Cette avancée pourrait fournir de nouveaux outils diagnostiques et de nouvelles cibles thérapeutiques.

Par Renaud Manuguerra-Gagné

13. L’avez-vous vu? Les expressions universelles du visage, et nez à nez avec un requin

Deep Blue et l'une des plongeuses. Photo : Reuters

Pas moins de 35 expressions faciales seraient communes à toutes les cultures, et des plongeurs surpris par un énorme grand requin blanc. Voici quelques nouvelles que vous auriez pu manquer cette semaine.

Par Alain Labelle

