Cure de rajeunissement requise à la piscine du Cégep de Chicoutimi

Si les infrastructures ne font pas l’objet d’une cure de rajeunissement, la direction prévoit qu’elles auront atteint la fin de leur vie utile dans cinq ans.



Lors d’une conférence de presse tenue vendredi, le directeur général du Cégep, André Gobeil, a fait valoir que des fissures présentes au fond du bassin, causées par la corrosion, sont déjà visibles. Le système de filtration est désuet. La pompe de circulation pour la ventilation est obsolète. De plus, les systèmes électrique et mécanique devront bientôt être remplacés. La piscine a été construite il y a plus de 50 ans.

Des analyses techniques commandées par la direction démontrent que les travaux nécessiteraient des investissements évalués à près de 2 millions de dollars. S’ajouteraient à cela les coûts relatifs au désamiantage et à l’amélioration des vestiaires.

Le milieu interpelé