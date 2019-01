Une activité pour promouvoir le hockey féminin au Témiscamingue

Félicia Gironne a 6 ans et joue dans la catégorie Novice C. Elle s'entraîne deux soirs par semaine. Elle est l'une des trois filles de son équipe.

Comme elle, une trentaine de jeunes filles ont reçu une invitation pour participer au match d'ouverture du tournoi de hockey féminin du Témiscamingue.

Pour m'amuser et patiner , lance-t-elle lorsqu'on lui demande pourquoi elle aime le hockey.

Léa-Rose Boucher, 9 ans, jeune hockeyeuse du Témiscamingue Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

Léa-Rose Boucher, 9 ans, fait aussi partie des hockeyeuses du Témiscamingue. Dans le hockey mineur, elles sont seulement 20 filles sur un total de 165 joueurs.

Je pense que c'est juste pour le plaisir de jouer avec des grandes. On va être juste des filles de 6 à 12 ans. Moi je trouve ça inspirant et j'aimerais ça faire comme elles , raconte-t-elle, le sourire aux lèvres.

Contribuer au développement du hockey féminin

Le comité organisateur souhaitait mettre en lumière les jeunes filles qui pratiquent ce sport comme l'explique l'une des membres, Janiphée Guimond.

Dans les équipes au Témiscamingue, il y a peu de filles par rapport au nombre de garçons. On voulait leur lever notre chapeau. On voulait les inviter à patiner avec nous et leur faire vivre une soirée spécialement pour les filles .

L'initiative a justement pour but de démontrer que le hockey social est possible, entre filles seulement. Cassandra Woodbury fait aussi partie du comité organisateur.

Le jeu entre filles est vraiment différent qu'avec les garçons. C'est pour ça aussi qu'on laisse une place pour les petites .

Le Tournoi de hockey féminin du Témiscamingue attire 14 équipes de partout dans la région et en Ontario.