Les secrets de l’art rupestre au Canada

L’exposition intitulée Des images dans la pierre, l’art rupestre au Canada permet d’explorer ces dessins et gravures inscrits sur des parois rocheuses qui témoignent de la culture de peuples autochtones vivants sur le territoire canadien depuis plusieurs millénaires.

La volonté des créateurs de l'exposition virtuelle est de faire découvrir la richesse de ce patrimoine, souligne le chargé de recherche Jean Tanguay.

« On connaît beaucoup l'art rupestre européen, on pense tout de suite à Lascaux. Au Canada, c'est autre chose, mais pas moins intéressant, c'est beaucoup plus minimaliste, mais ça se rattache à des univers de croyances, souvent c'est un art biographique, les Autochtones se racontaient », mentionne-t-il.

L’exposition a été élaborée en collaboration avec les nations autochtones, indispensables alliés pour bien saisir le sens des représentations, explique Grégoire Canapé, Innu de Pessamit.

« Jean m'appelait souvent. On a mis sur pieds les images vidéo, on est allés tourner sur le site même. »

L’exposition virtuelle met en valeur cinq sites d’art rupestre notamment en Nouvelle-Écosse, au Québec et en Colombie-Britannique et s’accompagne d’un contenu encyclopédique.

Le Canada compte environ 3000 sites d'art rupestre autochtone.