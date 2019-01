Une femme plaide coupable de harcèlement contre Atchoum le clown

Maude Gaumont a comparu à Saint-Hyacinthe vendredi avant-midi. Elle a notamment harcelé la victime sur les réseaux sociaux.

L’histoire entre les deux femmes a débuté lors d’un spectacle à Mont-Tremblant en juillet 2017, selon l’artiste.

Mme Gaumont aurait approché Mme Gagné pour lui témoigner de son influence positive dans la vie d’une jeune fille de son entourage.

Le harcèlement a débuté un mois plus tard et s’est poursuivi jusqu’en mars 2018.

Mme Gagné a reçu de nombreux messages sur Facebook provenant de faux comptes créés par l’accusée. Cette dernière s’est également rendue à plusieurs reprises à des spectacles d’Atchoum le clown avec la jeune fille.

Ce n'est pas parce que tu es derrière un clavier et que tu fais du mal à quelqu'un que tu vas rester derrière le clavier dans tout ces moments-là. Véronique Gagné, alias Atchoum le clown

C'est super stressant. On devient responsable de notre foule quand on est sur scène et j'avais toujours la conscience qu'il pouvait arriver quelque chose , a expliqué la victime, présente en cour pour l'occasion.

Atchoum le clown en spectacle à Gatineau en janvier 2018 Photo : Radio-Canada

En janvier 2018, Maude Gaumont a organisé à Gatineau une activité de financement pour permettre à des enfants d’obtenir des traitements dans des chambres hyperbares. Atchoum le clown y a participé en tant qu’artiste invitée.

Un rapport présententiel a été commandé. L'objectif est d'obtenir plus de renseignements par rapport à l'accusée, à madame Maude Gaumont, qui va aider les partis et également le tribunal à déterminer la peine qui est appropriée dans les circonstances , a expliqué Simon Sénécal, procureur de la Couronne dans le dossier.

Maude Gaumont devra être de retour au palais de justice de Saint-Hyacinthe le 16 avril pour connaître sa sentence. La peine maximale pour harcèlement criminel est de 10 ans d'emprisonnement.

Avec les informations d’Antoine Trépanier