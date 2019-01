Le début d'un rêve pour Vanessa Gilles avec l'équipe nationale

J'étais nerveuse en rentrant. Quand tu représentes ton pays pour la première fois avec le badge du Canada sur ta poitrine et ton nom derrière, c'est un sentiment incroyable! J'avais tellement de sentiments en rentrant , mentionne Gilles avec de l'émotion dans la voix.

La femme de 22 ans a joué pendant 45 minutes lors de la rencontre, durant laquelle l'entraîneur Kenneth Heiner-Møller a fait plusieurs substitutions et a effectué plusieurs tests avec son équipe. Le match s'est bien passé et j'étais contente des minutes que j'ai eues. Je ne changerais pas mon expérience , poursuit la joueuse qui portait le numéro 25 pour ce premier match international.

L'équipe nationale canadienne se prépare à disputer la Coupe d'Algarve, au Portugal, le mois prochain. Elle participera ensuite à la Coupe du monde féminine, en France, en juin prochain.

C'est une grosse fierté. Je pense que c'est le rêve de toutes les joueuses au Canada qui jouent au foot. Je suis contente d'être ici, j'espère que ce n’est pas la fin de mon rêve, mais le début. Vanessa Gilles, joueuse de l'équipe nationale féminine de soccer

Les joueuses de la sélection nationale doivent s'habituer à un nouvel entraîneur depuis un an. John Herdman, qui a mené le programme pendant sept ans, a quitté sa place l'an dernier, pour prendre les rênes de l'équipe masculine. Malgré une équipe remplie de vétéranes, Vanessa Gilles est d'avis que les joueuses se sont rapidement ajustées au style du nouvel entraîneur danois Heiner-Møller.

Je suis ici depuis une semaine et je ne connais pas l'ancien entraîneur , indique Gilles. Tout le monde est super concentré sur ce que donne Ken. Évidemment que John a apporté beaucoup de trucs à la sélection, mais on se concentre sur le futur et tout le monde écoute ce que dit l'entraîneur qui apporte de nombreux trucs. J'apprends beaucoup et les autres joueuses aussi.

Vanessa Gilles, 22 ans est originaire d'Ottawa. Photo : Courtoisie

Ottawa prend sa place dans le soccer international

Vanessa Gilles est née au Québec, mais est déménagée à Ottawa après avoir habité en Chine jusqu'à l'âge de 12 ans. Ses parents sont d'origines françaises et italiennes.

Elle a été formée notamment à l'École secondaire publique Louis-Riel avant de signer un contrat avec les Girondins de Bordeaux, il y a deux ans. Avec la présence de Jonathan David sur l'équipe nationale, ce sont maintenant deux produits d'une même école qui portent les couleurs du Canada.

C'est super! C'est la capitale du Canada quand même. On n’est pas une petite ville et c'est vrai qu'Ottawa n'a pas toujours autant d'opportunités que des joueuses de Toronto par exemple [...] C'est superbe de voir d'autres joueurs et joueuses prendre leur place avec l'équipe nationale ou avec des équipes universitaires et professionnelles , souligne la joueuse qui a aussi porté les couleurs de l'équipe de France B avant de décider de s'aligner avec le Canada.

Le Canada jouera un prochain match amical face à la Norvège le 22 janvier. La Coupe d'Algarve prend son envol le 27 février, avec un affrontement contre l'Islande.