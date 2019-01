La tendance est au vapotage chez les jeunes du Nouveau-Brunswick

Selon une enquête réalisée en 2017 par le gouvernement fédéral, environ un jeune Canadien sur quatre âgé de 15 à 19 ans (23 %) avait essayé un produit de vapotage au cours de l'année précédente. Les jeunes Canadiens de 20 à 24 ans seraient 704 000 à l’avoir essayé, soit 29% des jeunes de cette tranche d’âge.

Selon le directeur par intérim de l'école Mathieu-Martin, Daniel Bourgeois, il s’agit d’une nouvelle tendance préoccupante. Il constate que le nombre de vapoteurs ne fait qu’augmenter depuis quatre ans.

On voit des jeunes se joindre aux fumeurs et ils vapotent pendant les pauses, pendant l’heure du midi aussi. On remarque que ça attire aussi les amis des vapoteurs.

Daniel Bourgeois, directeur par intérim de l'école Mathieu-Martin