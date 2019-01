La ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, et la ministre du Développement international, Marie-Claude Bibeau, ont participé à cette rencontre. On vient d'avoir une bonne rencontre avec la mère et la soeur d'Édith Blais. Ça a été une discussion, je vous dirais, entre mamans. On a beaucoup parlé d'Édith. Ce sont deux femmes extraordinaires qui sont très fortes , a indiqué la ministre Bibeau avec émotions.

Je crois qu'elles sont rassurées que notre gouvernement fait ce qui doit être fait dans de telles circonstances. Marie-Claude Bibeau, ministre du Développement international

Bien que les autorités ne peuvent dévoiler publiquement les démarches qui sont faites sur le terrain, Mme Bibeau assure que la famille a toute l'information d'Affaires mondiale Canada .

Questionnée à savoir s'il était possible de confirmer ou d'écarter la thèse de l'enlèvement, la ministre s'est contentée de dire que toutes les options sont encore sur la table .

Au moment d'écrire ces lignes, la famille de la Sherbrookoise n'avait pas encore réagi.

Cette rencontre a eu lieu au lendemain de la découverte du corps du Canadien Kirk Woodman au Burkina Faso non loin de la frontière avec le Niger.