Un appel de détresse tous les quatre jours sur le pont High Level d'Edmonton

Les 96 appels de détresse reçus l'année dernière mobilisent énormément de ressources policières, a rapporté la Commission de police jeudi. Cela représente tout de même une amélioration par rapport à l'année précédente, alors que 114 appels avaient été placés aux autorités, soit près d'un tous les trois jours, en moyenne.

Pourtant, la barrière érigée il y a trois ans devait permettre de réduire de moitié les tentatives de suicide du haut du pont. En 2016, la police a reçu 104 appels de détresse.

« J'espérais un meilleur résultat, a admis le conseiller municipal Scott McKeen, qui siège à la commission. Je regrette d'avoir voté pour la clôture la moins dispendieuse en 2014. »

Le conseiller municipal aimerait pouvoir revenir sur sa décision, et revoir l'option à 7,5 M$ qui avait été soumise aux élus de l'époque. Cette dernière clôture représentait la meilleure option en matière de prévention des suicides, se souvient Scott McKeen.

« [Notre choix] a sans doute sauvé des vies, maintient l'élu. Mais [il] n'a pas résolu notre problème, ou à tout le moins ne l'a pas résolu de manière satisfaisante. »

La police maintient que la moyenne d'un appel tous les quatre jours reçus en 2018 avait occupé beaucoup d'effectifs.

La plupart des gens appréhendés sur le pont à la suite d'un appel de détresse le sont en vertu de la loi sur la santé mentale, qui prévoit que les policiers doivent accompagner la personne jusqu'à ce qu'elle soit prise en charge à l'hôpital.

De plus, la barrière elle-même n'aide pas les policiers à sauver des vies et du temps lorsqu'elle intervient sur le pont. Pour atteindre les gens qui franchissent la barrière et se penchent au-dessus de la rivière Saskatchewan Nord, les agents doivent se sécuriser avec un harnais.

En plus des 104 appels de détresse reçus en 2016, la police a dû intervenir à quelques 970 reprises sur le pont High Level, pour des collisions, du vandalisme et d'autres méfaits.

Ces opérations ont un coût, maintient le rapport de la commission de police : la facture s'élève à quatre millions de dollars.

La Ville explorera d'autres manières de prévenir les suicides qui surviennent sur le pont.

Deux comités doivent se pencher sur la question en juin.