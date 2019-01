Avertissements de neige et de froid extrême ce week-end

La neige doit commencer à tomber tard vendredi soir dans le Sud-Ouest de la province et samedi matin ou après-midi plus à l'est, avant de faiblir dans la soirée ou dimanche matin, dans l'Est ontarien.

Cette tempête hivernale doit aussi amener un froid cinglant , indique Environnement Canada, selon qui le refroidissement éolien doit atteindre -20 à -35, selon les régions.

L'agence fédérale précise que ce froid extrême devrait persister jusqu'à lundi matin.

Les surfaces comme les autoroutes, les routes, les trottoirs et les stationnements pourraient devenir glacées et glissantes. Environnement Canada

Poudrerie

De la poudrerie pourrait aussi réduire la visibilité sur les routes par moments durant le week-end, alors que des rafales pouvant atteindre 60 km/h sont prévues.