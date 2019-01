Avertissement de froid extrême dans plusieurs secteurs dans l’Est

Les résidents de plusieurs secteurs de l'Est-du-Québec devront bien se couvrir pour sortir, puisqu'Environnement Canada a émis des avertissements de froid extrême pour une grande partie du Bas-Saint-Laurent, de la Côte-Nord, de même que pour la vallée de la Matapédia. Le mercure plongera dans la nuit de vendredi à samedi et restera très bas jusqu'à lundi.

Pour la Côte-Nord, presque tout le territoire est visé par l’avertissement de froid extrême, sauf la Minganie. Mais entre Les Escoumins et Sept-Îles, le froid sera au rendez-vous, de même qu’entre Natashquan et Blanc-Sablon, sans oublier bien sûr Fermont et Schefferville.

Par exemple, à Baie-Comeau, avec le facteur de refroidissement éolien, la température ressentie pourrait atteindre entre -40 et -50 cette nuit.

Un avertissement similaire est en vigueur pour le Kamouraska, le secteur de Trois-Pistoles, de Rivière-du-Loup, de Rimouski et de Mont-Joli, ainsi que pour la vallée de la Matapédia et Amqui.

Certains risquent d'avoir des surprises en consultant le thermomètre durant la fin de semaine. Photo : Radio-Canada / Kevin O'Connor

Les risques d’engelures sont grands. Il ne suffit à une peau exposée au refroidissement éolien que quelques minutes avant de geler.

Un homme brave le froid. Photo : La Presse canadienne / Jeff McIntosh

Tempête de neige à venir dimanche

Les déplacements risquent aussi d’être compliqués, car une tempête de neige frappera la plupart de ces secteurs, dimanche, avec des accumulations importantes ainsi que des vents forts. Ils causeront de la poudrerie, ce qui réduira la visibilité. De plus, la chaussée sera très glissante.