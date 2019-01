Le Café aux Délices de Matane achète la Maison Price

Le restaurant a pignon sur rue juste à côté.

Le bâtiment construit en 1900 est situé en face de l'hôtel de ville.

L'équipe de direction du restaurant voisin de la Maison Price a été le seul soumissionnaire lors de l'appel d'offres public.

Le copropriétaire du Café aux Délices, Emmanuel Ouellet, était surtout intéressé par le stationnement qu’il veut agrandir. Quant à la maison, il a déjà trouvé un entrepreneur pour louer l’espace.

« Nous autres, ça faisait notre affaire d’avoir le terrain. Le terrain est plus bas, on va le faire remblayer pour faire des stationnements pour les employés et peut-être pour les clients aussi et pour la boutique Jeunesse qui va s’installer. »

On est très content. Ça nous libère parce qu’on avait peur de perdre le stationnement pour les traiteurs. Emmanuel Ouellet, copropriétaire du Café aux Délices

La Maison Price a été construite en 1900. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Les nouveaux propriétaires ont mis la main sur le bâtiment pour 203 000 $. D'après le rôle municipal d’évaluation, la Maison Price et son terrain étaient évalués à près de 160 000 $.

Ce restaurant convoitait le stationnement de la Maison Price. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Maison historique

La Maison Price appartenait à la compagnie du même nom qui a été une entreprise forestière prospère du début du vingtième siècle. Elle a été construite en 1900 pour loger le surintendant de la compagnie sa famille.

La Réserve faunique occupait les lieux depuis les années 1960 selon la SEPAQ. La société d’État a agrandi le bureau de l’Accueil John à Saint-René-de-Matane et a transféré les employés administratifs.

La Maison Price fait aujourd'hui partie du circuit patrimonial de Matane. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Boutique endommagée par un incendie

C'est la Boutique Jeunesse qui va s'installer dans la maison centenaire. Il s'agit d’une boutique qui était au rez-de-chaussée de l'immeuble qui a été incendié cet automne au centre-ville et qui a fait un mort.

La propriétaire, Annie Ouellet, est heureuse d’avoir trouvé un espace au centre-ville pour poursuivre ses affaires.

La boutique se trouvait en bas à droite. Le stock a complètement été détruit par la fumée et l’eau. Photo : Radio-Canada / Michel-Félix Tremblay

La propriétaire veut emménager pour le mois de mars et compte devenir propriétaire du bâtiment par la suite.

Le service incendie de Matane exigeait des travaux de mises aux normes dans la Maison Price pour assurer la sécurité des occupants. Tous les travaux seront réalisés, confirme Mme Ouellet.