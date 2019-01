Un attentat à la voiture piégée fait au moins 21 morts en Colombie

Le gouvernement colombien a attribué vendredi à la guérilla de l'Armée de libération nationale (ELN) un attentat à la voiture piégée qui a fait 21 morts et 68 blessés jeudi à Bogota. C'est l'attentat le plus meurtrier en près de 16 ans dans la capitale de la Colombie, qui peine à mettre fin à plus d'un demi-siècle de guerre interne.