Trois policiers de Chicago acquittés d'avoir dissimulé le meurtre d’un Noir par un collègue

Les trois hommes étaient soupçonnés de s'être entendus pour protéger l'agent Jason Van Dyke qui, pendant son service, avait tiré à seize reprises sur un homme noir de 17 ans, Laquan McDonald.

Cette affaire a provoqué une onde de choc aux États-Unis et entraîné une remise en question du fonctionnement de la police dans la troisième ville du pays, gangrenée par la violence.

M. Van Dyke a été reconnu coupable en octobre du meurtre de l'adolescent et placé en détention. Sa peine devrait être prononcée vendredi.

À la veille de cette échéance, trois de ses anciens collègues – David March, Joseph Walsh et Thomas Gaffney – poursuivis notamment pour obstruction à la justice, ont été acquittés.

Les trois anciens policiers de Chicago Joseph Walsh, David March et Thomas Gaffney Photo : The Associated Press / Zbigniew Bzdak