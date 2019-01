Def Leppard, le secret de la longévité

Un texte de Patricia Tadros

« Tant que tu as la santé, que tu continues de composer de la musique et que tu continues de donner le meilleur de toi-même sur scène, je crois que tu as le droit de continuer [traduction] », explique le guitariste en entrevue téléphonique.

Def Leppard a d’ailleurs prouvé l’an dernier qu’il était encore pertinent de donner des spectacles.

Le groupe a vendu 1 million de billets dans le cadre de sa tournée avec Journey.

« On a donné 60 spectacles. On a fait des stades et des arénas. Ce fut une tournée fantastique! 30 à 40 % de notre public avait l’âge d’être nos enfants. »

On a l’intention de continuer aussi longtemps que les Rolling Stones! Le guitariste Vivian Campbell

Vivian Cambpell pense que le secret de la longévité de Def Leppard repose sur l’éthique de travail du groupe et leur capacité de s’adapter devant les changements rapides que connaît l’industrie de la musique.

« On a connu des périodes difficiles et on en est ressortis plus forts. Plusieurs groupes rock ont disparu avec l’arrivée du grunge dans les années 90. On aurait pu capituler, mais non. On a décidé de se poser des questions, de se regarder dans le miroir et de réfléchir à ce qu’on faisait et à ce qu’on avait à proposer », dit-il.

Intronisation au Rock & Roll Hall of Fame le 29 mars 2019

C’est le 29 mars que la formation sera intronisée au Rock & Roll Hall of Fame. Une nouvelle qui est arrivée juste avant les fêtes.

« C’est flatteur. C’est une reconnaissance de la qualité de notre travail, de notre intégrité. Je suis le petit nouveau dans le groupe vous savez, mais ça fait 27 ans maintenant. On est authentique, les membres du groupe n’ont pas changé. »

On admire des groupes comme The Who, The Rolling Stones et Queen. On veut être là avec eux. On veut être reconnu au même titre que ces institutions du rock britanniques. Vivian Campbell

La santé de Vivian Campbell

Au début de l’année 2013, Vivian Campbell a reçu un diagnostic d'une forme de cancer du système lymphatique.

« J’ai fait de la chimio, c’est revenu. J’ai fait à nouveau de la chimio, c’est revenu. J’ai subi une opération, c’est revenu », mentionne-t-il.

Cependant, depuis trois ans et demi, le cancer est maîtrisé grâce à une participation à l'essai clinique d’un nouveau médicament, affirme Vivan Campbell.

« J’ai été chanceux. Le médicament est très bénéfique. Le cancer est sous contrôle et j’ai peu d’effets secondaires. Je peux continuer ma vie et jouer ma musique. »

Def Leppard sera au Centre Vidéotron avec TESLA le 15 juillet.