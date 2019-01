Conseils pour mieux s'acclimater au froid

« On a un avertissement de froid extrême pour la nuit de vendredi à samedi. On va avoir un virage des vents du nord qui va drainer de l’air vraiment froid de l’arctique canadien », indique le météorologue d’Environnement Canada, Antoine Petit.

« À Québec, on s’attend à un minimum d’environ -25 degrés. Avec la brise de vent, on pourrait aller chercher un refroidissement éolien de -38. »

La nuit suivante, une bordée d’environ 15 centimètres doit frapper la région de Québec. Puis, au courant des prochains jours, le mercure restera sous les normales de saison, prédit le météorologue.

C’est vraiment parmi les températures ressenties les plus froides jusqu’à maintenant. Antoine Petit, météorologue pour Environnement Canada

« Des journées douces, il n’y en a pas à court terme. On parle vraiment de températures sous les normales de saison. »

Consommation d’électricité

Par grand froid, Hydro-Québec demande aux Québécois de réduire leur consommation d’électricité durant les périodes de pointe, soit entre 6 h et 9 h et entre 16 h et 20 h.

« Il faut savoir que le système de chauffage travaille beaucoup plus fort pour conserver la même température, donc ça peut avoir un impact sur la facture », indique le porte-parole Jonathan Côté.

Jeudi matin, la plus grosse pointe de l'hiver a été atteinte avec 35 980 mégawatts, entre 8 h et 9 h. « La pointe la plus élevée de tous les temps chez Hydro-Québec, c'était 39 240. Donc, on a encore de la marge », précise-t-il.

Comment éviter de congestionner le réseau? Réduire le chauffage de 1°C ou 2°C, surtout dans les pièces inoccupées

Reporter l’utilisation des gros électroménagers comme la sécheuse et le lave-vaisselle

Diminuer d’une minute la durée des douches

Limiter l’utilisation de l’eau chaude dans la mesure du possible

Voitures à essence

Durant une période de grand froid, il est recommandé de ne pas laisser le réservoir d’essence presque vide. Photo : Radio-Canada/Simon-Marc Charron

Quand le mercure atteint -20 degrés Celsius et moins, les demandes de recharge de batterie sont en hausse chez CAA-Québec.

« Quand il fait très froid, la batterie a moins de puissance, le véhicule a besoin de plus de puissance pour débarrer », explique le porte-parole Pierre-Olivier Fortin.

Pour éviter les mauvaises surprises, une tentative de démarrage ne devrait pas durer plus de huit à dix secondes.

CAA-Québec recommande de laisser passer environ 30 secondes avant de recommencer et de laisser l’accélérateur enfoncé jusqu'au plancher. Après quatre tentatives, vaut mieux avoir recours au dépannage.

Voici quelques conseils : Utiliser un chauffe-moteur

Utiliser de l’huile synthétique

Ne pas laisser le réservoir d’essence presque vide

Voitures électriques

Il est conseillé de charger complètement la batterie avant de prendre la route, mais contrairement aux voitures à essence, le moteur va démarrer, soutient le porte-parole Pierre-Olivier Fortin. Il recommande tout de même de laisser brancher la batterie.

« Certains véhicules ont des mécanismes qui font en sorte que le moteur va quand même se garder au chaud même lorsque la voiture va être éteinte, donc ça va consommer de l’énergie et aussi la batterie », souligne-t-il

Couvrez-vous!

Selon l’échelle créée par Environnement Canada, la prudence est de mise pour tous ceux qui s’adonneront à des sports d’hiver.

« Lorsque le refroidissement éolien atteint -28, on parle d’un risque d’engelure. Il faut vraiment bien se couvrir », souligne le météorologue Antoine Petit.