Des excuses publiques à la suite de propos haineux contre les Autochtones

Pour Christian Sinclair, chef de la Nation crie d’Opaskwayak, où la rencontre s’est tenue, « on pouvait entendre dans leurs propos la honte et le remords ». Il est important, selon lui, qu’elles ne s’abritent plus derrière l’anonymat de leur ordinateur et assument des propos publics.

Les deux femmes, dont l’identité n’a pas été confirmée par la police, avaient été arrêtées à la suite de commentaires en ligne haineux et menaçants à l’égard des Autochtones.

Nombreuses réactions

En juillet dernier, des photos d’une voiture vandalisée à Flin Flon, au Manitoba, avaient été publiées sur Facebook. Elles étaient accompagnées de commentaires appelant à des représailles à l’égard des Autochtones. Un propos suggérait même d’établir 24 heures de purge envers eux.

Des internautes ont laissé des commentaires négatifs à l'égard des Autochtones. Photo : iStock / Jane Kelly

Ces commentaires avaient suscité de nombreuses réactions.

Un salon de coiffure de Flin Flon avait déclaré que l’une des femmes à l’origine de ces propos n’était plus employée dans l’établissement.

La division scolaire locale avait également précisé que l’autre femme ne travaillait plus en son sein et que ces propos ne reflétaient pas les valeurs de l’employeur.

Le processus de justice réparatrice

Les femmes arrêtées ont accepté de participer à ce processus de conciliation qui remplace une poursuite judiciaire. Cette action s'inscrit dans une approche de justice autochtone qui se concentre sur la guérison plutôt que sur la punition.

« Cela nous permet de rendre ces personnes responsables de leurs propos et de leur demander pourquoi elles ont fait cela. Christian Sinclair, chef de la Nation crie d’Opaskwayak

Christian Sinclair a précisé qu'une vingtaine d'aînés, de chefs et d’autres représentants autochtones ont partagé leurs réflexions sur la manière dont ces commentaires en ligne les avaient affectés. Il est important de réagir aux propos haineux parce que les mots peuvent entraîner des dommages physiques réels, selon le chef de la Nation crie d’Opaskwayak.

Ça ne prendrait pas grand-chose pour inciter quelqu'un à agir et accomplir tout ce que ces gens menaçaient de faire ou encourageaient à faire. Christian Sinclair, chef de la Nation crie d’Opaskwayak

Au sein du cercle, tout le monde est autorisé à poser des questions. Irene Young, l’aînée qui a dirigé la rencontre, rapporte que différents points de vue se sont exprimés au cours de la journée. Selon elle, certains regrettent qu’aucune accusation formelle ne soit portée contre les deux femmes.

Les gens avaient tendance à dire que, si les délinquants avaient été des Autochtones, ils auraient été immédiatement accusés. Christian Sinclair, chef de la Nation crie d’Opaskwayak

Le cercle de guérison a duré toute la journée de jeudi et reprendra pour un jour au cours du mois prochain.

À l’issue d’un processus de justice réparatrice, des excuses publiques, une restitution ou d’autres actions peuvent être préconisées.

Selon le ministère provincial de la Justice, ce cercle de guérison est organisé par le Centre de justice réparatrice, en collaboration avec Manitoba Keewatinowi Okimakanak, qui représente 26 Premières Nations du nord du Manitoba.

Une troisième femme avait été arrêtée après la diffusion des propos haineux en ligne. Toutefois, elle ne participe pas à ce cercle de guérison, car elle vit en Saskatchewan et son cas est donc traité séparément.