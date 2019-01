Plusieurs éléments à considérer avant d’équiper les bus de ceintures, selon Autobus Maheux

Les véhicules qui passent sur les feux intermittents, le comportement d'un enfant qui est un enfant qu'on ne peut pas lui reprocher. Mais autour du véhicule où accidentellement glisse sous les roues son propre véhicule. Il y a plus de blessures et de décès autour de l'autobus scolaire à l'extérieur qu'il peut en survenir à l'intérieur , précise Pierre Maheux.

Pierre Maheux parle aussi d'un autre impact à évaluer.

Est-ce que l'enfant qui est le long de la fenêtre et qu'on fait l'arrêt sur la 117 et qui doit se détacher et que les deux autres vont devoir se détacher, le risque à évaluer sur une grande route comme la 117, la 101, toutes les routes régionales, c'est le temps que l'autobus est arrêté. Chaque seconde qui passe constitue un risque de collision avec les autres véhicules , a mentionné le président d'Autobus Maheux.

Installer des ceintures de sécurité se traduirait également par des coûts importants, lesquels devront être assumés. On ignore qui paierait la note, la Commission scolaire ou le transporteur.