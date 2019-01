Enquête sur un accident de travail chez Soudo Technic à Sept-Îles

L'accident, survenu vers 21 heures lundi, a nécessité des soins hospitaliers d'urgence.

La Commission des normes, de l'équité, de la santé et la sécurité au travail (CNESST) enquête pour déterminer les causes de l'accident et prévenir d'autres incidents du genre.

La responsable des communications de la CNESST à Sept-Îles, Isabelle Raymond, affirme que le travailleur aurait été brûlé par une torche de soudure.

Il s'apprêtait à souder un caisson avec une torche et apparemment qu'il se serait enflammé. Isabelle Raymond, responsable des communications à la CNESST

Elle ajoute que des inspecteurs ont rencontré l’employeur afin de faire la lumière sur cet événement.

De son côté, la compagnie Soudo Technic n'a pas voulu commenter. Elle a toutefois confirmé qu’un accident était survenu et que l’employé pourrait retourner au travail dès lundi.