Ed Sheeran et Jennifer Lopez participent au nouvel album de Bryan Adams

Shine a Light sera le 14e album de l’artiste originaire de Kingston, en Ontario.

Ed Sheeran a coécrit la chanson titre de l’album Shine a Light, qui a été lancée en ligne ce jeudi 17 janvier, mais il n'y chante pas en duo avec Bryan Adams.

Bryan Adams a expliqué que les deux artistes s’étaient rencontrés lors d’un concert d’Ed Sheeran à Dublin et étaient restés en contact.

Un jour, Bryan Adams a envoyé le refrain de la chanson Shine a Light à Ed Sheeran pour lui demander de collaborer. L’artiste britannique a répondu en lui envoyant quelques vers qui ont finalement été inclus dans la chanson.

Jennifer Lopez a aussi accepté d’interpréter That's How Strong Our Love Is en duo avec Bryan Adams.