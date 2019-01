Le directeur de la Caisse de Québec s'excuse

« Je tiens à m'excuser auprès de toutes les personnes que j'aurais pu offenser. J'ai pu donner l'impression que je n'étais pas sensible aux personnes plus vulnérables de notre société, ce qui n'est pas le cas. », a-t-il déclaré dans un communiqué publié jeudi après-midi.

Les raisons évoquées par Denis Laforest pour expliquer la fermeture du guichet automatique de l'IRDPQ ont semé la controverse.

« La Caisse, dans sa mission, ce n’est pas écrit que la clientèle vulnérable doit être servie par la Caisse », a-t-il déclaré, mardi, dans une entrevue accordée à Radio-Canada. Il tient maintenant à rectifier le tir.

Dans l'extrait de l'entrevue qui a été diffusée, je me suis mal exprimé et ces propos ne reflètent pas ma pensée ni celle de la Caisse et du Mouvement Desjardins Denis Laforest, directeur général, Caisse Desjardins de Québec

Les propos de monsieur Laforest avaient provoqué de vives réactions sur les réseaux sociaux et chez les personnes à mobilité réduite. On lui reprochait notamment de s'éloigner des valeurs qui ont mené à la fondation de la coopérative.

Le directeur de la Caisse de Québec tenait donc à rappeler son implication dans la communauté.

« J'en suis d'autant malheureux que la cause des personnes vulnérables me tient à cœur. Mon engagement personnel auprès de la Fondation CIUSS de la Vielle-Capitale et de la Fondation pour les Aînés et l'Innovation Sociale le démontre concrètement », ajoute-t-il.