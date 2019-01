Les eaux profondes du Saint-Laurent se réchauffent encore

Les eaux profondes du Saint-Laurent n'ont jamais été aussi chaudes en plus de 100 ans. C'est le constat que fait un chercheur de Pêches et Océans Canada, Peter Galbraith, dans son bilan annuel des conditions océanographiques.

Les températures enregistrées en 2018 dans les eaux profondes du golfe et de l'estuaire représentent un record depuis que les chercheurs ont commencé à compiler ces données, en 1915.

À une profondeur de 300 mètres, la température moyenne est passée de 5,3 °C en 2009, à 6,4 °C en 2018.

On est sortis de l'enveloppe de ce qu'on trouve normal pour le golfe du Saint-Laurent. Peter Galbraith, chercheur en océanographie physique, Pêches et Océans Canada

Peter Galbraith, chercheur en océanographie physique chez Pêches et Océans Canada Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Cette hausse d'un peu plus d'un degré est un changement important pour les espèces qui vivent dans les eaux profondes.

On passe d'un golfe du Saint-Laurent, où typiquement, l'habitat normal pour un poisson de fond, était entre 5 et 6 degrés Celcius, à un habitat qui est entre 6 et 7 degrés , illustre M. Galbraith.

Le chercheur explique que cette variation est favorable pour les espèces d’eau chaude, comme le sébaste, mais moins favorable pour d’autres qui préfèrent l’eau froide, comme la crevette.

Les changements climatiques en cause

Le réchauffement des eaux profondes est en partie causé par les changements climatiques et est appelé à se poursuivre, selon le chercheur.

Depuis 2010, on réchauffe systématiquement, à 300 mètres, d'un dixième de degré par année, et on s'attend à ce que ça continue quelques années , remarque M. Galbraith.

Il explique que les eaux profondes du golfe du Saint-Laurent sont issues d'un mélange entre l’eau froide du Labrador et l’eau chaude du Gulf Stream, et que ce mélange est de plus en plus riche en eaux du Gulf Stream.

Ça semble être le changement de circulation des océans, induit par les changements climatiques du CO2, qui ont forcé ce mélange-là à devenir plus riche [en eau chaude du Gulf Stream]. Peter Galbraith, chercheur en océanographie physique, Pêches et Océans Canada

Un couvert de glace sous les normales

Les travaux du chercheur montrent que le volume de glace dans le Saint-Laurent en 2018 a été au neuvième rang des plus faibles volumes depuis 1969.

Il remarque que même si le couvert a été assez grand, il s'agissait d'une glace très mince, qui a disparu assez rapidement.

De plus, 7 des 9 plus petits volumes de glace ont été enregistrés au cours des neuf dernières années.

Les recherches de Peter Galbraith montrent aussi un réchauffement, en 2018, des eaux dans lesquelles vit le crabe des neiges de la Basse-Côte-Nord et de l'île d'Anticosti.

Il est toutefois encore trop tôt pour connaître les impacts sur les stocks, puisque les recensements de Pêches et Océans Canada seront dévoilés en février.

D’après les informations d’Ariane Perron-Langlois