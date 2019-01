Perquisition de drogue à Dolbeau-Mistassini

Plus de 400 comprimés de méthamphétamine et près de 20 grammes de cocaïne ont été saisis.

Les agents ont aussi mis la main sur du cannabis, du haschisch et environ 3000 $ en argent.

L'opération a été menée conjointement avec la division des enquêtes sur les crimes majeurs de la SQ.

Deux hommes de 55 et 54 ans et une femme de 57 ans ont été arrêtés. Ils devront comparaître sous des accusations de possession simple et de possession dans le but d'en faire le trafic.