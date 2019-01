Service d'incendie de Godbout et Baie-Trinité : les maires s'entendent

En décembre, le maire suppléant de Baie-Trinité, Serge Lestage, avait reproché à la Municipalité de Godbout de ne pas respecter ses engagements en matière de sécurité incendie parce qu'elle n'avait plus de pompiers volontaires et que son camion-citerne ne répondait pas aux normes de sécurité.

Pour résoudre ce problème, la Municipalité de Godbout a loué un nouveau camion-citerne un peu plus récent et avec un plus grand réservoir. Puisque Godbout n’a pas de pompiers pour opérer ce camion, il sera à la caserne de Baie-Trinité. Il pourra également intervenir à Franquelin et Godbout.

Lors d'une rencontre, la semaine dernière, les maires se sont également entendus pour acheter un nouveau camion-citerne plus récent. Les trois municipalités vont se partager la facture de ce nouveau véhicule, affirme le maire suppléant de Baie-Trinité, Serge Lestage.

Il ajoute que le camion actuellement loué par Godbout offre toutefois une solution que pour les deux à trois prochaines années. L’achat d’un nouveau véhicule permet de régler le problème à plus long terme pour les trois municipalités.

On veut régler le problème, même le ministère de la Sécurité publique et le ministère des Affaires municipales veulent qu'on règle le problème pour 10, 15, 20 ans avec un camion beaucoup plus récent. Serge Lestage, maire suppléant de Baie-Trinité

Serge Lestage, maire suppléant de Baie-Trinité Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

Les maires souhaiteraient que le nouveau camion-citerne soit également entreposé à la caserne de Baie-Trinité pour pouvoir intervenir, en cas d’incendie, dans les secteurs des trois municipalités où il n'y a pas d'aqueduc.

Bien qu’il y ait consensus sur cette solution, aucune entente officielle n'a encore été signée entre Godbout, Franquelin et Baie-Trinité. Il faudra notamment trouver un camion à un prix raisonnable pour les trois municipalités.

Toutefois, le maire suppléant de Baie-Trinité, Serge Lestage, prévoit que l'achat du camion-citerne pourrait être complété d'ici l'été.