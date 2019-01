Le nouveau Méga Parc inauguré aux Galeries de la Capitale

Le parc d'attraction compte 18 manèges, dont 14 sont nouveaux.

Le point central est le Zénith, la première grande roue sans rayons en Amérique. Le Méga Parc compte aussi le plus long sentier de patinage intérieur au pays et le Télégraphe, une tyrolienne.

Le plus long sentier de patinage intérieur au pays Photo : Courtoisie Galeries de la Capitale

« Le Télégraphe, c'est un siège rouge, qui se promène, à 40 pieds dans les airs, suspendu au plafond du Méga Parc. Il passe à trois reprises à travers la grande roue », raconte le directeur du Méga Parc, Jean Pelletier.

Les quatre manèges les plus populaires de l'ancien Méga Parc ont été conservés, mais restaurés.

« Ils ont été renommés et mis à l'image de la nouvelle thématique par les ateliers du Carnaval. Le carrousel est digne d'une oeuvre d'art. C'est le manège qui a nécessité le plus de travail de restauration. Plus de 1500 pièces ont été démontées et rassemblées », ajoute M. Pelletier.

Le Zénith, la première grande roue sans rayons en Amérique Photo : Courtoisie Galeries de la Capitale

Le nouveau Méga Parc a également renouvelé son offre alimentaire. Les heures d'ouverture seront dorénavant allongées. Le parc d'attractions sera entre autres ouvert jusqu'à 22 h les jeudi et vendredi.

Le nouveau Méga Parc des Galeries de la Capitale Photo : Courtoisie Galeries de la Capitale

Le Méga Parc compte une vingtaine d'employés de plus qu'à sa fermeture en septembre 2017. Les travaux de réaménagement ont nécessité des investissements de 52 millions de dollars.