Hockey à Tracadie : « Quand tu joues, tu ne sens pas le frette »

Il fait plutôt froid, ces jours-ci. Mais n'en parlez pas au président du Tournoi de hockey sur étang de Tracadie, Daniel Haché.





Il n'y a pas de froid, tranche-t-il. À -40, c'est frette. Quand tu joues, tu ne sens pas le froid. Si tu commences à jouer avec le vent de face, bien pendant le deuxième 15 minutes tu auras le vent dans le dos et ça ira mieux. Depuis huit ans que j'organise ce tournoi, le froid n'a jamais été un facteur. Durant la deuxième année du tournoi, il faisait -40. C'était un jeudi, je m'en souviendrai toujours. On a bravé le froid et on a joué quand même.

Des roulottes installées près des patinoires Photo : Radio-Canada

Avec le facteur vent, la température ressentie peut aller jusqu'à -25 degrés. Mais tout est une question de perspective.

Les roulottes, sur le bord de la patinoire, c'est là-dedans qu'on met nos patins et notre équipement, explique-t-il. Elles sont chauffées, il n'y a pas de problème. Tu peux mettre des petits gants sous les gants de hockey et porter des lunettes de ski alpin.

Quant aux spectateurs, Daniel Haché leur recommande de bien se vêtir, tout simplement.

Il s'agit d'avoir de bonnes bottes et des habits de motoneige, des gants dans les mains et une tuque, dit-il. Tu peux rester dehors une bonne secousse. Quand tu as trop froid, tu vas dans la grande tente et tu te réchauffes.

La grande tente, dont l'intérieur est chauffé Photo : Radio-Canada

Plusieurs équipes d'un peu partout sont inscrites à ce tournoi de hockey sur étang, qui a pris son envol mercredi. La plupart des parties se déroulent en soirée et les finales auront lieu samedi.

Quant au temps plutôt froid, Daniel Haché fait part de son agacement quand on aborde cette question avec lui.