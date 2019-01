Royalmount : le promoteur promet une navette vers le Réseau express métropolitain

Le promoteur du projet Royalmount, Carbonleo, s'engage à implanter une navette électrique pour relier le mégacentre commercial et résidentiel qu'il entend construire à la future gare Mont-Royal du Réseau express métropolitain (REM).

Selon le plan présenté aux médias, cette navette partirait du métro de la Savane et traverserait le secteur résidentiel de la ville de Mont-Royal pour se rendre à la gare du REM, qui sera construite en lieu et la place de l'actuelle gare de train de banlieue. Elle emprunterait ce faisant la rue Bougainville, l'avenue Plymouth, le chemin Lucerne, l'avenue Glengarry et le boulevard Graham.

La nouvelle a été annoncée jeudi après-midi par le maire de Mont-Royal, Philippe Roy, lors de la cinquième et dernière séance publique de la commission permanente de la Ville de Montréal qui étudie le dossier.

Son bref témoignage n'a pas permis d'en apprendre plus sur le projet de navette – d'autant plus que le REM ne sera pas mis en service avant 2022 sur l'antenne concernée, a-t-il fait valoir.

Dans un communiqué de presse, la Ville se réjouit toutefois que le promoteur ait accepté sa demande.

« Le promoteur implantera, à ses frais, la navette électrique et nous souhaitons, idéalement, que son utilisation soit gratuite », écrit le maire Roy. « Avec le lien piétonnier direct à la station de métro de la Savane [une passerelle d'environ 220 mètres qui doit enjamber l'autoroute 15], le futur site comptera deux accès directs à des équipements de transports collectifs lourds à grands débits, qui sont inexistants dans ce secteur. Cela contribuera à faciliter l'accès au site, réduira la pression sur la circulation autoroutière dans l'échangeur Décarie et s'inscrit dans les règles de mobilité durable. »

Dans son mémoire, Mont-Royal fait aussi valoir que le projet de Carbonleo correspond « parfaitement » au Schéma d'aménagement de l'agglomération de Montréal et au Plan métropolitain d'aménagement et de développement (PMAD) du Grand Montréal.

Une, deux, trois écoles?

La présentation du mémoire de la Ville de Mont-Royal intervient au moment où s'achèvent les travaux de la Commission sur le développement économique et urbain et l’habitation, qui devraient théoriquement rendre publiques ses recommandations jeudi prochain.

C'est donc dire que membres devront donc donner suite rapidement aux 77 mémoires reçus au cours des derniers mois.

Celui de la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSMB), qui a également été présenté jeudi après-midi, réclame pour sa part la construction de trois écoles – deux primaires, une secondaire – sur le territoire de 0,23 kilomètre carré qu'entend développer Carbonleo à l'intersection des autoroutes 15 et 40.

Pour s'insérer dans le projet du promoteur, ces écoles pourraient très bien être aménagées en hauteur, à l'intérieur même des tours qui seront construites, a indiqué Geneviève Hotte, directrice du bureau des grands projets à la CSMB.

