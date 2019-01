Des conseillers de Regina hésitent à accorder 150 000 $ pour la Classique héritage

Les Flames de Calgary affronteront Les Jets de Winnipeg au stade Mosaic, d’une capacité de 33 350 places.

Le maire Michael Fougere attend beaucoup de retombées positives de cet événement sportif.

Le conseil exécutif de la Ville de Regina recommande une subvention de 100 000 $ et une aide non monétaire d'une valeur de 50 000 $ comprenant des service de transport et de sécurité.

« Je n’ai aucun doute que ce sera un match à guichet fermé. Il va y avoir une foule enthousiaste pour tout le festival, pas seulement pour le match », a expliqué le maire à la sortie de la réunion du conseil exécutif.

Désaccord au sein du conseil municipal

Au conseil municipal, qui doit maintenant voter sur la recommandation, certains conseillers ne sont pas aussi optimistes que le maire Fougere. Sharron Bryce, Andrew Stevens et Lori Bresciani se demandent comment les contribuables pourront bénéficier des retombées économiques de ces subventions .

« Les gens sont frustrés quand les citoyens ne peuvent pas se permettre d’assister à ce type d’événement », fait remarquer Sharron Bryce.

Pour sa part, Andrew Stevens dit qu’il appuie la motion de mise aux voix de la proposition. Il dit aussi poursuivre sa réflexion quant à son propre choix, alors que le vote devrait avoir lieu lors de la prochaine réunion du conseil municipal.

Michael Fougere rétorque que la tenue de cet événement sportif dans la capitale provinciale rapportera des millions de dollars dans les secteurs de la restauration et de l’hôtellerie, et que la Ville en retirera des recettes fiscales.

« C’est vraiment une belle occasion de mettre en valeur notre nouveau stade de football et notre ville », plaide-t-il.

Une demande de 500 000 $ a par ailleurs été présentée à Tourisme Saskatchewan pour l’organisation de la Classique héritage.