L'Hiver en Fête revient pour une 19e année à Val-d'Or

Cette année, en plus des jeux d'hiver avec des traîneaux à chiens et des guimauves grillées, des essais de VPS (Fatbike), un jeu d'évasion et un tournoi de hockey bottine.

Les gens demandaient depuis plusieurs années un tournoi de hockey bottine. Nous avons eu de l'aide pour monter ce projet et nous avons décidé de l'essayer cette année , a affirmé le coordonnateur Luc Lavoie.

Luc Lavoie, coordonnateur de l'Hiver en fête, entouré d'une partie de son équipe Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

De cinq à six mille personnes participent à l'événement bon an, mal an. Si la météo demeure un enjeu, en période hivernale, le coordonnateur ne craint pas pour l'événement.

Qu'il fasse beau ou qu'il fasse très froid, nous serons là et les festivaliers sont généralement au rendez-vous malgré tout, mais nous allons souhaiter d'avoir de belles températures , souhaite Luc Lavoie.

Outre les activités proprement hivernales, le Festival d'humour de l'Abitibi-Témiscamingue se joint aussi à l'événement pour une troisième année en proposant un mini-gala d'humour le samedi soir. Trois humoristes de la relève se succèderont sur scène pour présenter leurs numéros.

L'accès au site est gratuit le vendredi soir, mais un laissez-passer au coût de 2$ est nécessaire pour prendre part à la programmation de la fin de semaine.

