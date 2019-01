Remise de la canne à pommeau d'acier au capitaine Santos à Port-Cartier

Le bateau a été construit en 2015 et bat pavillon de Singapour. Le Lowlands Nello est arrivé d'outre-mer le 1er janvier, à 19 h 12, et a accosté le 12 janvier, en après-midi.

Le minéralier a repris la mer le 14 janvier, avec 78 237 tonnes métriques de boulettes d'oxyde de fer destinées aux installations sidérurgiques de China Steel. Le voyage du Lowlands Nello vers sa destination devrait durer 42 jours.

En 2018, le port d'ArcelorMittal de Port-Cartier a accueilli 479 navires et transbordé au-delà de 28,6 millions de tonnes de concentré et de boulettes d'oxyde de fer ainsi que de produits céréaliers, des produits pétroliers et des matières premières.

Le quai de chargement d'ArcelorMittal à Port-Cartier. Photo : Radio-Canada

La dernière année s’est terminée avec un mois record, souligne Michael LaBrie, directeur du port et de la manutention pour ArcelorMittal à Port-Cartier.

L'usine de bouletage d'ArcelorMittal à Port-Cartier Photo : ArcelorMittal

Michael LaBrie a tenu à rendre crédit à ses employés.

Ce qui a fait vraiment la différence c’est la force de l’équipe et le haut niveau d’engagement de nos employés, fait valoir Michael Labrie. C’est certain que les conditions météo nous ont été généralement favorables mais ça n’explique pas tout, ce qui a vraiment fait la différence c’est le fait que nos employés étaient engagés. On a eu une excellente fiabilité de nos équipements mais ça aussi ça résulte de l’excellent travail de nos équipes techniques.

Avec les informations de Pierre Roberge