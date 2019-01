L'OMS lance une enquête interne pour racisme, sexisme et corruption

Associated Press

L'Organisation mondiale de la Santé a ordonné la tenue d'une enquête interne en réponse à des allégations selon lesquelles l'agence onusienne de la santé est rongée par le racisme, le sexisme et la corruption.

Ces allégations explosives sont contenues dans des courriels anonymes envoyés aux dirigeants de l'OMS l'an dernier.

Trois de ces courriels dont l'Associated Press a obtenu copie dénoncent une « discrimination raciale systématique » à l'endroit des employés africains. Ils évoquent aussi d'autres malversations, notamment une utilisation inappropriée de fonds destinés à combattre l'Ebola au Congo.

Le mois dernier, le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a informé ses employés qu'il avait demandé au directeur du bureau interne de surveillance de l'agence d'enquêter sur ces allégations.

Il a confirmé le tout à l'Associated Press jeudi.

Les détracteurs de l'agence onusienne doutent toutefois que l'OMS soit en mesure d'enquêter sur elle-même et réclament que les conclusions de l'enquête soient rendues publiques.

Le premier courriel, qui a été envoyé en avril, décrit une « discrimination raciale systématique à l'endroit des Africains au sein de l'OMS » et prétend que des employés africains ont été « insultés, injuriés [et] méprisés » par leurs collègues de Genève.

Deux autres courriels accusent les responsables de l'OMS de « chercher à étouffer » les enquêtes concernant de tels problèmes. Ils font état d'autres problèmes, comme l'utilisation inappropriée de fonds destinés à combattre l'Ebola.

Le dernier courriel, envoyé en décembre, qualifie d'« inacceptable, non professionnel et raciste » le comportement d'un médecin responsable de la lutte à l'Ebola. Le message décrit un incident survenu en novembre pendant lequel ce médecin aurait « humilié [...] et rabaissé » un subordonné originaire du Moyen-Orient.

M. Tedros, un ancien ministre éthiopien de la Santé et le premier directeur général africain de l'OMS, a assuré que les enquêteurs qui se penchent sur ces allégations « ont tout mon appui » et qu'il leur fournira plus de ressources au besoin. Il s'est engagé, lors d'une rencontre des pays membres de l'OMS à Nairobi le mois dernier, à corriger les problèmes qui existeraient.

L'auteur du dernier courriel dénonce les pratiques d'embauche et de recrutement de l'OMS, en laissant entendre que cela a possiblement mené à des erreurs par des responsables incompétents au Congo.

Par exemple, peut-on lire dans le courriel, un avion a été affrété à un coût d'un million de dollars américains pour transporter trois véhicules de Dubaï jusqu'au Congo, même si des véhicules tout-terrain sont disponibles pour 80 000 $ US chacun au Congo.

Le responsable du bureau interne de surveillance de l'OMS, David Webb, a assuré qu'il s'agira d'une enquête indépendante, même si elle est réalisée par des employés de l'agence.