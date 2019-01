Marie-Nicole Lemieux illumine New York

De son côté, le chroniqueur du quotidien Le Devoir, Christophe Huss est dithyrambique à l'endroit de la chanteuse après sa performance dans le rôle de Geneviève dans l’opéra Pelléas et Mélisande présenté au Metropolitan Opera (MET), sous la direction du Québécois Yannick Nézet-Séguin.

Je considère qu’elle a donné une leçon à tout le reste du plateau. Christophe Huss, critique d’opéra Le Devoir

Ce que Marie-Nicole a fait a été absolument glorieux et elle a montré la voie de la manière dont on chante et dont on devrait chanter Debussy, ce qui n’était pas le cas pour les autres. Ils ont récité une leçon apprise, alors qu’elle a ça dans le corps, dans la tête et dans la voix , tranche le chroniqueur du quotidien Le Devoir, Christophe Huss.

Scène de l'opéra Pelléas et Mélisande de Debussy au Metropolitan opera de New York Photo : Metropolitan Opera / Ken Howard

La chanteuse récolte ainsi le fruit de son travail acharné depuis de nombreuses pour se spécialiser dans le répertoire français.

C’est un rôle secondaire, mais crucial dans cette œuvre de Debussy.

On la reverra plus tard cette saison au MET, où elle interprétera Ms. Quickly dans Falstaff de Verdi.