La série Les honorables bat un record de visionnements sur Club illico

La série, offerte sur la plateforme en ligne payante depuis moins d'une semaine, a atteint le million de visionnements.

Un record qui était auparavant détenu par Blue Moon. La troisième saison de la série avec Karine Vanasse avait atteint le million de visionnements 10 jours après sa mise en ligne.

Les honorables marque le retour de Patrick Huard à la télévision. La série raconte l'histoire de la famille Dessureaux, dont les deux parents, Ludovic (Patrick Huard) et Lucie (Macha Grenon), sont tous les deux juges à la Cour du Québec, chambre criminelle.

Le couple, séparé, a trois enfants : Raphaël (Olivier Gervais-Courchesne), qui a coupé les ponts avec sa famille et fraye avec le crime organisé, Alicia (Mylène Mackay), avocate de la défense, et Gabrielle (Myriam Gaboury), la plus jeune des trois enfants et triathlonienne en vue. Cette dernière est sauvagement assassinée. Tristan Rabeau (Kevin Houle), l'homme arrêté pour le meurtre de la jeune de 18 ans, est acquitté au terme de son procès. Arrogant à souhait, il prendra plaisir à narguer la famille Dessureaux.

Kevin Houle dans son rôle de Tristan Rabeau dans la série Les honorables Photo : Yan Turcotte

Chacun des membres de la famille Dessureaux réagira différemment face au verdict d’acquittement du présumé tueur. Pour Ludovic, il s’agira d’un véritable cauchemar, se sentant abandonné par le système de justice en lequel il a toujours cru et qu'il a toujours défendu. Il décidera alors de faire équipe avec son fils, Raphaël, et son frère Gaétan (Sylvain Marcel) pour venger la mort de sa fille et protéger sa famille d’une façon qui n’a rien de légal. Son ex-femme, Lucie, s’allie avec sa fille Alicia pour tenter de faire renverser le verdict de manière légale.

La fin de la première saison de 10 épisodes ouvre la porte à une deuxième saison, qui n'est pas encore confirmée.