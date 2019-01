Des paroissiens viennent en aide à une église vandalisée

« Un groupe de bénévoles de la paroisse nous a aidés et des élèves de l'école secondaire O’Neill High School, juste à côté, ont aussi pris une partie de leur journée pour nous aider à nettoyer », a déclaré le diacre Eric Gurash, directeur des communications de l'archidiocèse de Regina.

Le diacre et directeur des communications de l'archidiocèse de Regina, Eric Gurash, affirme que rien ne semble avoir été volé et que personne n'a été blessé. Photo : Archidiocèse de Regina

Il qualifie cette aide de « sorte de rayon d’espoir à travers tout cela ».

« Il y avait des débris et du matériel éparpillés, de l’entrée principale jusqu’à l’espace de prìère, ainsi que dans le sanctuaire et l’espace dédié à la musique », a expliqué Eric Gurash.

Mercredi, l’archidiocèse a précisé par communiqué que les fonts baptismaux, certaines images accrochées au mur, des instruments de musique et de l’équipement de projection figurent parmi les éléments ayant subi des dommages.

L’archevêque Donald Bolen indique que « bien que cet acte de vandalisme soit troublant, lors de la période de Noël que nous venons de célébrer, nous nous sommes réjouis que le Christ vienne précisément dans notre fragilité et marche avec nous. Nous pouvons ête reconnaissants puisque personne n'a été blessé et que le Tabernacle, les images saintes et d'autres éléments liturgiques n'ont pas été endommagés ».

Eric Gurash indique que l’archidiocèse attend toujours l’estimé des dommages de la compagnie d’assurances. La police de Regina poursuit son enquête. Photo : Photo fournie par: Archidiocèse de Regina

« Nous avons déjà eu des entrées par effraction dans certaines de nos églises, principalement des vols mineurs et ce genre de choses. Et vous avez un graffiti sur l’extérieur de l’édifice », a expliqué Eric Gurash à CBC.

Les messes auront lieu à leur heure habituelle, le samedi à 17 h et le dimanche à 10 h.

D'après les informations de Scott Larson, CBC