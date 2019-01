Le service de sages-femmes du KRTB est interrompu

Malgré les efforts de recrutement dans la dernière année, le Centre intégré de santé et des services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent n'a pas été en mesure de pourvoir les deux postes de sages-femmes actuellement disponibles dans le KRTB. Le CISSS se voit donc dans l'obligation d'interrompre ses activités dès le 25 janvier 2019 pour une durée indéterminée.

Selon un communiqué diffusé par le CISSS du Bas-Saint-Laurent, la seule sage-femme en poste a annoncé son départ à la retraite. Le CISSS du Bas-Saint-Laurent n’est plus en mesure d’offrir des services sécuritaires et de qualité aux familles du KRTB souhaitant être accompagnées par une sage-femme pour la grossesse et l’accouchement de leur enfant , ajoute le Centre intégré.

Du même souffle, le CISSS tient à préciser que les efforts de recrutement se poursuivent afin que le service de sage-femme puisse reprendre ses activités le plus rapidement possible. Tous les suivis de grossesse et postnataux ont été menés à terme , assure-t-on.

Le Centre intégré précise que la Maison des naissances de Mont-Joli et ses services de sages-femmes demeurent accessibles.

Plus de détails suivront.