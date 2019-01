Panne d’électricité à Jonquière

C’est un fil cassé qui aurait provoqué une boule de feu.

L’interruption a été déclenchée à 7 h 45, dans les quartiers Saint-Georges, Saint-Jean-Baptiste et Saint-Raphaël.

De 2000 à 3000 résidences sont touchées. Les écoles primaires Trefflé-Gauthier, Saint-Jean-Baptiste et Marguerite-Belley ont aussi été forcées de fermer leurs portes.

Les premiers clients commenceront à retrouver l’électricité d’ici 9 heures.

Les équipes municipales réalimenteront les résidences progressivement au cours des trois prochaines heures, pour éviter de provoquer une surcharge en cette période de grand froid.

On est sur place en train de réparer. On va faire du délestage en raison du froid, on ne peut pas réalimenter tout le monde en même temps sinon ça ne tiendra pas , explique le porte-parole de la Ville de Saguenay, Jeannot Allard.

L’incendie s’est déclaré dans un poteau à l’angle de la rue de Montfort et du boulevard du Royaume, dans le secteur Kénogami. La panne affecte plusieurs feux de circulation.