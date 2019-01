Le printemps sera hâtif à Edmonton et à Calgary

L'hiver est clément dans certains secteurs de l'Alberta jeudi matin, alors que les habitants de Fort McMurray doivent affronter une température de - 36 degrés Celsius. Les météorologistes assurent que la saison est moins froide qu'à l'habitude et affirment même que le printemps devrait survenir plus tôt que d'habitude à Edmonton et à Calgary.