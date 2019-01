Plusieurs modifications proposées au code électoral de Uashat-Maliotenam

À la lumière des résultats d’un sondage sur la modification du code électoral mené dans la communauté, le comité propose que tous les citoyens de Uashat-Maliotenam, qu’ils résident ou non sur le territoire de la communauté, puissent voter aux élections.

Le comité suggère qu’il ne soit pas nécessaire non plus d’habiter sur le territoire de la communauté pour devenir candidat aux élections, à condition d’y avoir habité au moins cinq ans.

L'édifice du Conseil de bande de Uashat-Maliotenam laisse entrer la lumière naturelle. Photo : Radio-Canada / Daniel Fontaine

Il est aussi proposé d'aménager des bureaux de vote itinérant à Chicoutimi, Québec et Montréal ainsi que sur les chantiers de construction de la région pour permettre à un maximum de travailleurs de voter.

Le comité a également retenu la proposition d’exiger que les candidats aux postes de conseiller et de chef parlent et comprennent la langue innue.

Un livre permettant d'approfondir sa connaissance de la grammaire de la langue innue. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Selon le sondage, la majorité des électeurs de la communauté souhaitent que le nombre de conseillers diminue de 9 à 6 et que la représentativité de Uashat et de Maliotenam soit améliorée.

Une autre modification proposée impliquerait qu’un candidat reconnu coupable d’un acte criminel punissable par une peine d’un an et plus ne puisse pas se présenter aux élections pendant sa peine. Un élu reconnu coupable d’une peine d’un an et plus serait destitué et deviendrait inéligible à se présenter pour un poste au conseil pendant 6 ans.

Ce carnet comprend les résultats du sondage et les propositions de modification au code électoral. Photo : Radio-Canada / François Robert

Une photo de chaque candidat pourrait aussi être ajoutée à côté de son nom sur les bulletins de vote si cette proposition est adoptée.

D’autres modifications au code électoral ont aussi été présentées lors de l’assemblée générale et peuvent être consultées sur le site Internet du conseil.

Maintenant que le comité a présenté ses recommandations à la population, trois journées de consultations publiques auront lieu du 22 au 24 janvier. Les électeurs pourront poser leurs questions et faire part de leurs commentaires avant l'adoption des modifications.

Le code électoral de Uashat-Maliotenam, qui date de 1992, n'a pas subi de modifications depuis son adoption et a été contesté lors des dernières élections.

Avec les informations de Laurence Royer