-39 au réveil : des centaines de voitures ne démarrent pas

La température ressentie par les résidents de Québec est de -39 au réveil, ce matin. CAA-Québec a reçu entre 500 et 600 appels depuis minuit, principalement pour des véhicules qui ne démarrent pas à Québec et dans l'est de la province.

Le mercure indique -26 °C à l’aéroport Jean-Lesage. Ce n’est toutefois pas un record. La station météorologique de l’aéroport a indiqué -34,6 °C le 17 janvier 1982.

Les vents de 23 km/h contribuent à accroître le froid extrême ressenti par les Québécois.

Ce froid cause d'ailleurs des maux de tête aux automobilistes. CAA-Québec connaît un matin fort occupé et réalise des dizaines d'interventions depuis le début de l'heure de pointe.

« C'est sûr qu'avec des froids comme ça, les autos en arrachent un petit peu. Les gens nous appellent pour qu'on les dépanne, mais nous étions prêts », assure Pierre-Olivier Fortin, porte-parole de CAA-Québec.

M. Fortin estime que son organisation a reçu entre 500 et 600 appels depuis minuit hier soir à travers le Québec.

« Les appels sont disproportionnés actuellement à Québec et dans l'est du Québec parce qu'elles sont directement liées au mercure, ajoute M. Fortin. C'est certain qu'on a plus d'appels dans ces secteurs-là

Un matin occupé au centre de répartition de CAA de Québec en raison du froid. 300 appels reçus partout en province. Le pire est encore à venir puisque les demandes augmentent entre 8h et 9h #rcqc pic.twitter.com/kE4eGDwZJW — Pierre-Alexandre Bolduc (@p_abolduc) 17 janvier 2019

Risques d'engelures

Environnement Canada souligne pour sa part qu’il y a des risques d’engelures pour quiconque ose s’aventurer longuement à l’extérieur.

« Il faut s’habiller chaudement et exposer la peau le moins possible, souligne Denis Thibodeau, météorologue à Environnement Canada.

Fumée de mer et froid intense ce matin à la marina de Portneuf. Le soleil s’est levé à 7:26 et se couchera à 16:28 dans la région. Maximum -18 aujourd’hui, habillez-vous bien, refroidissement éolien -36 ce matin. ☃️❄️#rcqc pic.twitter.com/rW7Kx7d2SE — Mireille Roberge (@RobergeMireille) 17 janvier 2019

« Encore mieux, restez donc à la maison et collez-vous sur quelqu’un que vous aimez si vous n’avez pas à sortir », ajoute-t-il à la blague.

Plus sérieusement, Denis Thibodeau rappelle que les pneus ont moins d’adhérence lors des froids extrêmes.

« Il ne faut pas conduire trop vite. Mieux vaut arriver quelques minutes en retard au travail », prévient M. Thibodeau.

En espérant aussi que vous avez pensé à brancher votre voiture hier soir. Denis Thibodeau, météorologue pour Environnement Canada

Orage d'hiver

Le mercure ne cesse de plonger depuis hier après-midi, après le passage d’un orage hivernal à Québec.

Plusieurs citoyens de la région ont rapporté avoir aperçu des éclairs vers 14 h.

Il s’agit d’un phénomène qui se produit quand les conditions météorologiques se détériorent rapidement.

Généralement, les éclairs sont difficilement observables l’hiver en raison des nuages, mais les conditions étaient réunies pour les apercevoir hier après-midi, selon Environnement Canada.

Le maximum prévu est de -18 °C aujourd’hui.

Avec les informations de Pierre-Alexandre Bolduc et Mireille Roberge