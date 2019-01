Une clinique d’hiver à Drummondville; d’autres mesures ailleurs dans la région

Une seule clinique d'hiver voit le jour en Mauricie et au Centre-du-Québec et elle est à Drummondville. Ailleurs dans la région, il y aura des plages horaires supplémentaires pour consulter un médecin de famille.

La Clinique médicale ambulatoire de Drummondville - site AJC- obtient la désignation clinique d’hiver qui sera en vigueur dès vendredi.

Ça signifie que la clinique offrira deux fois plus de rendez-vous certaines journées et la situation sera ajustée progressivement selon l’indice d’état grippal, souligne le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ).

La ministre de la Santé, Danielle McCann, avait annoncé la semaine dernière la création de ces cliniques d’hiver pour désengorger les urgences qui sont fortement occupées depuis décembre.

La ministre avait alors rappelé que les médecins de famille s’étaient engagés auprès du gouvernement de la Coalition avenir Québec (CAQ) pour être plus disponibles pour les patients durant les mois d'hiver.

Des solutions alternatives aux cliniques d’hiver sont déployées dans les différentes cliniques médicales de la région afin d’augmenter le nombre de plages horaires par jour pour consulter un médecin de famille , mentionne le CIUSSS MCQ.

Les ajustements se feront en fonction de l’indice d’état grippal.