Rupture de service au CLSC de l'Est : le CISSS des Îles s'explique

Les infirmières qui assurent habituellement le service au CLSC de l'Est aux Îles-de-la-Madeleine ont dû s'absenter de façon imprévue selon chef d'administration de programme en soutien à domicile et réadaptation de Centre de santé et de services sociaux (CISSS) des Îles, Judith Arseneault.

Mme Arsenault souligne que l'équipe de direction n'a pas été en mesure de les remplacer rapidement.

Elle qualifie donc la situation d'exceptionnelle et précise que l'un des deux postes est en période d'affichage actuellement. Elle a bon espoir de le combler bientôt ce qui devrait assurer une continuité de service dans ce secteur de l'archipel.

Madame Arseneault explique aussi qu'il est plus compliqué de trouver des remplaçantes pour le CLSC parce que le poste comporte des exigences spécifiques. Elle précise notamment que l'infirmière doit avoir suivi une formation de 60 heures en service préhospitalier d'urgence Ça amène une certaine difficulté à trouver du personnel quand on a des besoins ponctuels comme on l'a vécu la semaine dernière et cette semaine , dit-elle.

D'après les informations de Brigitte Dubé