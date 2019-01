Rotterdam, au cœur du vertige sur la diversité sexuelle

La Bordée commence 2019 en force avec une pièce drôle et troublante sur la diversité sexuelle et de genre.

Exilée aux Pays-Bas, parce qu’elle est incapable d’avouer son homosexualité à ses parents, Alice s’apprête à enfin tout leur dire...quand soudainement, sa conjointe des sept dernières années, Fiona, lui révèle qu’elle est un homme.

Une pièce qui fait réfléchir

Écrite avec finesse et humour la pièce de John Brittain pose plusieurs questions :

-Qu’est-ce qu’une femme ?

-Qu’est-ce qu’un homme?

-Qu’est-ce que l’amour ?

-Comment vivre avec les choix de nos proches ?

La mise en scène sobre et efficace d’Edith Patenaude permet à la réflexion et l’humour de prendre toute la place. On s’interroge avec les personnages sur les différents impacts d’un changement d’identité et d’expression sexuelles.

Comédiens excellents

Les comédiens sont excellents, particulièrement Marie-Helene Gendreau qui interprète une Alice anxieuse et un brin rigide avec beaucoup de réalisme. Chapeau également à Pascale Renaud-Hébert qui incarne avec brio Fiona et son pendant masculin, Adam.

La scénographie accentue les contours flous du récit en l’opposant à un environnement aux formes quasi-géométriques, aux lignes bien définies.

Rotterdam est une pièce troublante, car elle oblige le spectateur à réfléchir à ses tabous et limites concernant l’identité sexuelle.

La pièce est si bien écrite qu’elle nous permet d’entrevoir la réalité complexe des transgenres, elle saisit hors de tout doute les préoccupations actuelles de notre société .

Rotterdam est présenté jusqu’au 9 février au théâtre de la Bordée .