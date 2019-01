Érosion et inondations : Charlottetown demande des fonds pour se protéger

La Ville de Charlottetown, à l'Île-du-Prince-Édouard, demande 14,5 millions de dollars au gouvernement fédéral pour prévenir des problèmes d'inondation et d'érosion.

Le projet comprend des améliorations au réseau d’égout pluvial pour prévenir des inondations, et des mesures de protection du rivage dans les environs des parcs Victoria et Confederation Landing, et de la rue West.

La côte est en bon état pour le moment, indique le maire Philip Brown. Mais, ajoute-t-il, la municipalité doit agir parce que les événements météorologiques extrêmes liés au changement climatique vont devenir de plus en plus fréquents.

Il est question d’installer des rochers le long de la côte du parc Victoria dans le but de prévenir l’érosion et l’intrusion d’eau salée lors de marées de tempête, peut-on lire dans les documents municipaux.

Si au moins un des projets est approuvé, les coûts seraient partagés entre la municipalité, le provincial et le fédéral.

Le maire espère que du financement sera confirmé d’ici les mois de février ou mars, ce qui permettrait de l’inclure dans le budget municipal d’immobilisations.

Avec des renseignements de Natalia Goodwin, de CBC