Une importante tempête se dirige vers les Maritimes

La tempête devrait sévir durant toute la nuit de dimanche à lundi.

Elle pourrait déverser 30 cm de neige ou plus sur les régions au nord de sa trajectoire et plus de 50 mm de pluie sur celles du sud.

La tempête provient du sud-ouest et elle pourrait toucher une région allant du centre du Nouveau-Brunswick jusqu'à la côte atlantique de la Nouvelle-Écosse, indique Environnement Canada.

Le ministère compte publier des prévisions plus précises au cours des prochains jours.

Tout changement de trajectoire de la tempête d'ici dimanche peut modifier considérablement la quantité de neige et de pluie attendue, soulignent ses météorologues.